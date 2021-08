Digi-inloop weer van start in Altena

REGIO • SeniorWeb Land van Heusden en Altena en de Bibliotheek CultuurPuntAltena pakken de Digi-inloop weer op. Inwoners van Altena zijn vanaf 1 september welkom op een van de Digi-inlooppunten.

De Digi-inloop is dé plek in Altena waar mensen met digitale vragen terecht kunnen. Naast het krijgen van antwoorden, kan men er ook informatie krijgen over (basis)cursussen en training van het Digi-Taalhuis. Lid zijn van de bibliotheek hoeft niet om gebruik te maken van de Digi-inloop.

Waar en wanneer

Bibliotheek Nieuwendijk - elke dinsdagochtend - 09.30 tot 12.30 uur.

Servicepunt Vlechtwerk Werkendam - elke dinsdagochtend - 09.30 tot 12.00 uur.

Bibliotheek Woudrichem - elke woensdagochtend - 10.00 tot 12.00 uur.

Servicepunt de Parel Rijswijk - elke woensdagmiddag - 13.30 tot 16.00 uur.

Meer informatie: www.bibliotheekaltena.nl/digi-inloop