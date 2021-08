Biesboschzwemmers organiseren Nederlands Kampioenschap

WERKENDAM/SLEEUWIJK • Op vrijdag 10 en zaterdag 11 september 2021 organiseren de Biesboschzwemmers voor het eerst in hun 53-jarig bestaan een Nederlands Kampioenschap (NK).

Tijdens de Biesbosch Open Water Race, ter hoogte van de kruising Kooikamp/Vijcie in Sleeuwijk, zal er ook gestreden worden om de titels van Nederlands Kampioen open water zwemmen.

Op vrijdagavond en zaterdagochtend staan twaalf nummers geprogrammeerd voor zwemmers vanaf 12 jaar. De vrijdagavond begint om 18.00 uur, op zaterdag begint het programma om 9.00 uur.

Rond ongeveer 11 uur begint het programma van de Biesbosch Open Water Race. Dit zal voor de zwemmers vanaf 12 jaar bestaan uit 1000 meter school- en vrije slag en de jongere zwemmers kunnen 250 of 500 meter zwemmen, afhankelijk van hun leeftijd.

Als afsluiter van twee dagen zwemmen tussen de weilanden worden er tochten georganiseerd van 1000, 2000 en zelfs 5000 meter. De opbrengst van deze tochten komt ten goede aan de Stichting ALShetjeraakt. Voor de zwemmers onder 12 jaar staat er 250 en 500 meter op het programma. Inschrijven kan via de website van de organisatie, maar het is ook mogelijk om op de dag zelf in te schrijven.