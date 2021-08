Gemeente roept op: ‘Matig uw snelheid: onze scholen zijn weer begonnen!’

ALTENA • De zomervakantie loopt ten einde. De gemeente Altena roept weggebruikers op om extra alert te zijn en voorzichtig te rijden. Bij toegangswegen van kernen hangt de gemeente spandoeken op.

Wethouder Hans Tanis plaatste dinsdagmiddag het eerste spandoek bij basisschool De Parel in Giessen-Rijswijk. Wethouder Hans Tanis: “Namens alle kinderen in Altena vragen wij weggebruikers om rustig aan te doen in het verkeer en extra alert te zijn nu er weer veel kinderen en jongeren naar school gaan. Samen zorgen we voor een verkeersveilige schoolomgeving.”