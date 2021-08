Bescherming Werelderfgoed in Altena gespreksonderwerp tijdens erfgoedavond

ALTENA • Erfgoed Altena houdt in aanloop naar Open Monumentendag op woensdag 8 september haar jaarlijkse erfgoedavond. Deze keer staat de bescherming van het Werelderfgoed in de gemeente Altena centraal.

In juli werd bekend dat de UNESCO de Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft aangewezen tot Werelderfgoed. Met één vesting, vier Forten, twee inundatiesluizen en vele tientallen groepsschuilplaatsen beschikt de gemeente Altena over een schat aan Werelderfgoed. Maar de vraag is of dat Werelderfgoed wel voldoende beschermd wordt.

Meest recente voorbeelden over het gebrek aan bescherming van het Werelderfgoed zijn het bouwplan Op ‘t Loev bij de vesting en de uitbreiding van bedrijventerrein de Kop van Brabant bij Werkendam. Provincie en Raad van State hebben beide ontwikkelingen een halt toe geroepen. In de toekomst moet voorkomen worden dat het Werelderfgoed opnieuw bedreigd wordt door ruimtelijke ontwikkelingen. Wethouder Paula Jorritsma en de gemeenteraad zijn uitgenodigd om hierover in gesprek te gaan.

Naast debat over de bescherming van het Werelderfgoed komt ook de vraag aan bod of de toekenning gaat leiden tot fors meer bezoekers aan de streek. Welke faciliteiten kunnen we bezoekers bieden en hoe voorkomen we dat dit leidt tot een te grote toestroom? De VVV Biesboschlinie laat hier op Fort Giessen haar licht op schijnen.

Gezien de coronamaatregelen worden bezoekers gevraagd zich vooraf aan te melden voor de erfgoedavond. Dat kan via info@erfgoedaltena.nl.

Open Monumentendag 2021 op 11 en 12 september staat dit jaar in het teken van ‘ode aan het landschap’ van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.