Gezellige optredens in Wijkestein

• Woensdagmiddag 18 augustus was het de beurt aan zanger Marco Kommers.

WIJK EN AALBURG • Afgelopen maandag en woensdag hebben bewoners van Maaswaarden ouderenzorg, locatie Wijkestein, kunnen genieten van twee optredens.

Op maandag 16 augustus was “La Familia” te gast. Zij zijn bekend van het programma Holland’s Got Talent. Paul, Carla en Belinda trakteerden de aanwezige bewoners op een muzikaal programma: “Bella Italia”, waar iedereen zichtbaar van genoot.

Woensdagmiddag 18 augustus was het de beurt aan zanger Marco Kommers. Hij is de zoon van een van de bewoners, woonachtig op afdeling het Anker in Wijkestein. Marco liet de bewoners genieten van het levenslied en nummers van onder andere Marco Borsato, Elvis Presley, Neil Diamond en zichzelf. Ook van deze middag werd volop genoten.