Progressief Altena stelt opnieuw collegevragen over wilde bijen in Biesbosch

ALTENA • Progressief Altena heeft opnieuw collegevragen gesteld over de verdrukking van wilde bijen in de Biesbosch.

Deze zorgen waren voor de partij in januari al aanleiding om schriftelijke vragen te stellen, waarop het college ook heeft geantwoord.

Inmiddels is uit recent onderzoek in opdracht van de provincie Zuid-Holland gebleken dat wilde bijen en hommels inderdaad het onderspit delven, als gevolg van de vele honingbijen in de Biesbosch. Dit onderzoek is voor Progressief Altena aanleiding geweest om aan de gemeente te vragen hoe zij dit onderzoek interpreteert.

Vanwege zorgen over de biodiversiteit, die bij de partij al langere tijd bestaan, vragen zij ook naar de voortgang en wanneer de gemeente zal komen met een strategie.