Personeel dierenkliniek Sleeuwijk bedreigd en geïntimideerd

SLEEUWIJK • Dierenkliniek AniCura kampt met bedreigingen en intimidatie. Personeel van de kliniek ontvangt dreigberichten en assistentes worden lastiggevallen met intimiderende telefoontjes.

Aanleiding voor de bedreigingen is een video die rondgaat op Facebook, waarop te zien is dat een hond (Max) er slecht aan toe is. Het baasje wilde de hond in laten slapen, maar in de kliniek was op dat moment een ander spoedgeval binnengekomen. De hond werd doorverwezen naar een spoedkliniek, maar overleed onderweg.

Via hetzelfde platform reageert de dierenkliniek op de situatie: ‘’Wij hebben meerdere malen telefonisch contact gehad met de eigenaren van Max en onze kant van het verhaal verteld. Alles is van beide kanten uitgesproken. Dat wij vervolgens nog steeds berichten ontvangen met de meest verschrikkelijke verwensingen en bedreigingen en dat onze assistentes lastig worden gevallen met intimiderende telefoontjes, wordt door ons niet getolereerd.

De video wekt de suggestie dat het dier aan zijn lot werd overgelaten, maar dat spreekt het personeel stellig tegen. ‘’Zonder in detail te treden, willen wij benadrukken dat wij Max eerste hulp hebben geboden en zodra hij stabiel was hebben doorverwezen naar een spoedkliniek waar ze hem de intensieve zorg konden bieden die hij nodig had en wij hem op dat moment helaas niet konden bieden. De filmpjes en foto’s die op Facebook staan zijn daarna gemaakt terwijl onze dienstdoende arts en assistente (het was weekend, dus alleen de dienstdoende arts en assistente waren aanwezig) met een andere spoed patiënt bezig waren. Zij waren hier dan ook niet van op de hoogte.’’

Ook heeft de kliniek aangifte gedaan. ‘’Alle berichten die smaad, laster, bedreigingen of aanzetten tot geweld bevatten zullen aan deze aangifte toegevoegd worden. Daarnaast verwijderen wij deze reacties van onze Facebook pagina en wordt de plaatser door ons geblokkeerd.’’

Tot slot benadrukken ze de afloop van het voorval te betreuren. ‘’Wij vinden het heel erg wat er met Max gebeurd is en dat hij het niet gehaald heeft. Wij wensen zijn baasjes heel veel sterkte toe!’’