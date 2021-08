Zomerfilms bij Harmonie De Bazuin in Gorinchem

GORINCHEM • Na het grote succes van de buitenbioscoop aan de Dalemwal in 2020 zet het Internationaal Film Festival Gorinchem (IFFG) ook nu het scherm op bij Koninklijke Harmonie De Bazuin. Drie avonden, van 19 tot en met 21 augustus, kunnen bezoekers genieten van zomerse films.

“Vorig jaar zomer was de buitenbioscoop een uitkomst voor de filmliefhebbers, die menigmaal teleurgesteld werden door gesloten deuren van de filmtheaters. We konden toen niet vermoeden dat we nog zo’n lange tijd met beperkingen te maken zouden hebben. We zijn dan ook enorm blij dat we deze zomer samen met diverse partners, uit de stad en streek, prachtige films kunnen tonen. Zo kunnen de filmliefhebbers hun hart toch weer een beetje ophalen, en dat nog wel lekker in de buitenlucht met een drankje en wat lekkers erbij”, aldus IFFG directeur Anika van der Kevie.

De eerste film neemt je mee naar Frankrijk, 1985. In Été 85 weerspiegelt een alles overheersende tienerliefde mooi en nostalgisch de sfeer van de jaren ‘80. Op vrijdag volg je in Woman at War de IJslandse Halla, die een bijzonder dubbelleven leidt. Publiekelijk is ze een sympathieke koordirigent, maar achter de schermen verandert Halla in een strijdlustige vrouw die het opneemt voor de natuur. De driedaagse buitenbios wordt afgesloten met het liefdesverhaal van Undine. Nadat haar partner haar verlaat, is de historica ontroostbaar, maar dan ontmoet ze Christopher. Hij laat haar laat kennismaken met de onderwaterwereld en al snel ontstaat er een hartstochtelijke affaire.

“De films gaan over vriendschap, liefde en strijdlust en zijn voor jong en oud, dus voor elk wat wils. Ideaal voor een buitenbios!” vertelt van der Kevie opgewekt. De crew kijkt uit naar weer drie gezellige zomerse filmavonden. “Vorig jaar was de buitenbios uitverkocht en ik verwacht dit jaar ook weer veel filmfans”, aldus van der Kevie. “Wat is er nou leuker dan samen in de buitenlucht film kijken op een heerlijke zomeravond?”

De IFFG Buitenbios aan de Stadswal vindt plaats van donderdag 19 tot en met zaterdag 21 augustus bij Koninklijke Harmonie De Bazuin in Gorinchem, Dalemwal 15d. Meer informatie en tickets: www.iffg.nl.