Lezing over gewrichtsslijtage in het Gasthuis in Gorinchem

GORINCHEM • Rivas ledenorganisatie organiseert op maandag 20 september een informatieavond over gewrichtsslijtage.

Orthopedisch chirurg Marjolijn Henket en fysiotherapeut Annemart van Rijssel zijn werkzaam in het Beatrixziekenhuis. Zij geven antwoord op de vele vragen die rondom deze aandoening leven. Deelnemers leren wat gewrichtsslijtage eigenlijk is, wat de gevolgen en behandelmogelijkheden zijn en hoe zij het beste om kunnen gaan met gewrichtsslijtage. Ook krijgen deelnemers volop de gelegenheid om aanvullende vragen te stellen aan de zorgprofessionals. Het evenement vindt plaats op maandag 20 september in Het Gasthuis in Gorinchem.

Het evenement vindt plaats op maandag 20 september van 19.30 tot 21.30 uur in het Grand Café van Het Gasthuis aan de Banneweg 61 in Gorinchem. Deelname is gratis voor leden van Rivas. Niet-leden betalen 5 euro. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website www.rivas-ledenorganisatie.nl.