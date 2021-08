Inloophuis Altena houdt open dag op 1 september: ‘Contact is waardevoller geworden’

ALTENA • Na een valse start houdt Inloophuis Altena op woensdag 1 september een open dag. ‘Iedereen is welkom.’

Stichting Inloophuis Altena was begin vorig jaar nog niet eens goed op stoom of de deuren konden vanwege de coronapandemie alweer gesloten worden.

Zes weken konden mensen die op wat voor manier dan ook te maken hebben met kanker terecht in De Werf in Woudrichem, voor een kop koffie en een praatje, informatie en lotgenotencontact. “De ene keer zaten er zes mensen binnen, een andere keer één of twee”, vertelt Jenny van Mersbergen, secretaris van de stichting.

Ongedwongen

Niet dat het het inloophuis per se te doen is om hoge bezoekersaantallen, trouwens. Het inloophuis biedt ongedwongen ruimte voor een gesprek, een gelegenheid om even op adem te komen, ook als je niet je hele levensverhaal op tafel wilt gooien, vervolgt Jenny.

“Ik begrijp dat het de eerste keer best spannend kan zijn om hier te komen, maar bezoekers zijn niets verplicht. Wat gebeurt, gebeurt. Vaak ontstaat er vanzelf een babbeltje, soms ook niet en dat is allemaal prima.”

Na de valse start van vorig jaar staan het bestuur van Stichting Inloophuis Altena en zo’n twintig vrijwilligers te popelen om weer mensen te ontvangen. Tijdens de afgelopen coronaperiode hebben ze mensen wel telefonisch te woord gestaan, maar het gevoel dat het inloophuis net als de rest van de wereld een jaar op de rem heeft gestaan overheerst.

“En dat terwijl we het afgelopen jaar misschien wel harder nodig zijn geweest, met al die uitgestelde behandelingen in de ziekenhuizen”, zegt Jenny.

Mailtjes

Voorzitter Nico van Rijswijk knikt. “Het onderlinge contact is door de lockdown waardevoller geworden. We krijgen alweer mailtjes met de vraag wanneer we weer open gaan.”

Dat is op woensdag 1 september, als van 10:00 uur tot 20:00 een open dag gepland staat.

Niet alleen zijn dan patiëntenverenigingen aanwezig, maar ook Stralen Yoga Centrum uit Drongelen, verlies- en rouwbegeleider Rijma de Ruiter uit Wijk en Aalburg, Jolanda de Jong van JOJO Hoofdzorg Totaal uit Sleeuwijk en Massagepraktijk Miranda Groenenberg uit Werkendam. Zij zullen in de toekomst vaker in het inloophuis te gast zijn met workshops en informatie.

Mensen betrekken

En ze komen niet geheel ontoevallig allemaal uit Altena, legt Nico uit. “We willen zoveel mogelijk mensen uit Altena betrekken bij het inloophuis.” Wie eens kennis wil maken met het inloophuis en de vrijwilligers is woensdag 1 september dan ook van harte welkom, benadrukt Jenny.

“We hopen dat meer mensen gewoon eens een kijkje komen nemen. Ook als je niet te maken hebt met kanker, kom dan gewoon eens langs tijdens de open dag. Iedereen kan immers te maken krijgen met deze ziekte.”

Stichting Inloophuis Altena is te vinden in De Werf, Raadhuisplein 1 in Woudrichem.

www.inloophuisaltena.nl