Opnieuw een streep door 108e Fokveedag Boerenlandfeest

HOORNAAR • Net als vorig jaar kan de 108e Fokveedag Boerenlandfeest niet doorgaan. Als gevolg van teveel onzekerheden rondom de coronamaatregelen heeft het bestuur maandagavond deze beslissing moeten nemen. “Dat doet zeer, heel erg zeer”, aldus voorzitter Johan de Groot.

Volgens De Groot is het -unanieme- besluit met opgeheven hoofd genomen. “We hebben onze nek uitgestoken, we hebben het geprobeerd, maar we kunnen niet anders.”

De commissies die gelieerd zijn aan de Fokveedag zijn inmiddels geïnformeerd en hebben begripvol gereageerd.

Langer uitstel niet verantwoord

De huidige coronamaatregelen laten een Fokveedag Boerenlandfeest op zaterdag 2 oktober sowieso niet toe.

“We zijn nu te ver in de tijd om een definitieve beslissing nog langer uit te stellen”, geeft voorzitter Johan de Groot aan. “Door het aangaan van allerlei financiële verplichtingen zouden de risico’s simpelweg te groot worden. Daarnaast willen we ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Zeer spijtig, maar wel de realiteit.”

Niet in afgeslankte vorm

Een Fokveedag Boerenlandfeest in afgeslankte vorm is voor het bestuur geen optie. “Hoornaar is bijzonder door de mix aan activiteiten. Daar willen we geen concessies aan doen. We zullen alles op alles zetten om volgend jaar, als de Fokveedag hopelijk wel kan doorgaan, weer speciaal te zijn.”

Overigens is er een reële kans dat de boerenkaaskeuring en de Shetlandponykeuring wel gehouden zullen worden, maar dan niet onder de vlag van de Fokveedag en ook niet op het terrein van de Fokveedag.

De 108e Fokveedag Boerenlandfeest wordt verplaatst naar zaterdag 1 oktober 2022.

Het grootste agrarische evenement van midden-Nederland is vijf keer eerder niet doorgegaan: in 1918, 1919, 1945, 1984 en in 2020.