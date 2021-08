Leesclub in Werkendam zoekt nieuwe leden

WERKENDAM • De leesclub geschiedenis in Werkendam is op zoek naar nieuwe leden.

“Wilt u boeken lezen die u bijblijven, daarover inspirerende gesprekken voeren en nieuwe mensen ontmoeten? Word dan lid van een Senia leesclub”, zo roept de leesclub in Werkendam op.

De leesclub geschiedenis Werkendam G1 heeft plaatsen vrij voor geïnteresseerde lezers.

De groep komt op donderdagavond bij elkaar, roulerend bij de deelnemers thuis. Komend seizoen worden vijf boeken besproken, te beginnen met ‘De Hoeve en het Hart’ van Enny de Bruijn.

Meer informatie

Wie geïnteresseerd is kan voor meer informatie terecht bij de contactpersoon van de groep Grietje Zemering.

Zij is te bereiken via e-mailadres g.zemering@solcon.nl of telefoonnummer 06-38903464.

De leesclub maakt gebruik van de door deskundigen samengestelde boekenlijsten van de landelijke organisatie Senia.

www.senia.nl