Maaswaarden zoekt vrijwilligers voor rolstoelfietsen

REGIO • Zorgplein Maaswaarden is op zoek naar vrijwilligers die met de bewoners van Wijkestein een tochtje willen maken op een van de twee rolstoelfietsen.

Wijkestein bezit twee rolstoelfietsen, waarmee vrijwilligers regelmatig tochtjes maken met bewoners die dit leuk vinden. Maaswaarden kan nog wel wat versterking bij het vrijwilligersteam gebruiken.

Wie van fietsen houdt en nog wel wat tijd over heeft kan zich aanmelden bij Bert Noorloos via 0416-698400 of b.noorloos@maaswaarden.nl.