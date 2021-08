Werkendammer Bjorn Smit nieuwe zelfstandig reisagent

WERKENDAM • In Werkendam heeft zich een nieuwe zelfstandig reisadviseur gevestigd. Bjorn Smit sloot zich in juli aan als franchisenemer bij de meermaals bekroonde, onafhankelijke reisorganisatie Travel Counsellors.

Travel Counsellors is een van oorsprong Britse organisatie met inmiddels meer dan 1900 persoonlijke reisagenten, die wereldwijd deskundig reisadvies geven.

Veel ervaring

Bjorn Smit heeft veel ervaring opgedaan in de reisbranche. Zo heeft hij bij onder andere D-Reizen, Kras, Stichting Het Buitenhof, VakantieDiscounter en de Pelikaan Travel Group gewerkt. Na een jaar buiten de reisbranche begon het toch weer te kriebelen bij de Werkendammer.

De mogelijkheid om zich aan te sluiten bij Travel Counsellors sprak Smit dan ook erg aan. “Juist in de coronatijd, waar men door de bomen het bos niet meer ziet door de continu veranderende regelwetgevingen, inreisbeperkingen en kleurcodes, is er meer behoefte aan aandacht en het geven van zekerheid aan de klant. Dat is waar ik voor sta”, vertelt hij.

Travel Counsellors is aangesloten bij de ANVR, SGR, Calamiteitenfonds en IATA. Hiermee zijn betaalde reissommen te allen tijde verzekerd.

24 per uur zeven dagen per week bereikbaar

Bovendien is Smit 24 uur per dag zeven dagen per week bereikbaar, juist op de momenten dat het de klant schikt. De beschikbaar gestelde technologie zorgt er tevens voor dat Smit binnen de kortste keren duizenden leveranciers en vakantieproducten kan doorzoeken om de beste opties voor de klant te vinden, tegen de meest concurrerende prijzen.

“Zodoende kan ik elke keer voor de perfect reisbeleving op maat zorgen”, benadrukt hij.

Alle soorten reizen

Mensen kunnen bij Smit voor alle soorten reizen terecht: van een weekendje weg in eigen land, tot een zonvakantie binnen Europa en van een busreis naar Spanje tot een rondreis in Amerika die aan de hand van de wensen van de reizigers zelf wordt samengesteld.

“Ik ben erg blij deel uit te maken van Travel Counsellors, zodat ik op die manier ervoor kan zorgen dat ik mijn klanten volledig kan ontzorgen”, zegt Smit.

“Veel mensen hebben doordeweeks weinig tijd en ik kan dankzij de aangeleverde tools ervoor zorgen dat ik de klant ook momenten te woord kan staan wanneer het hen uitkomt. Ik kom indien gewenst ook graag even bij de klant langs. Is het niet fijn om alle zorgen voor een vakantie uit handen te geven? Niet zelf meer uren gefrustreerd te hoeven zoeken naar die ene passende, maar ook beschikbare reis? Geen haastig advies te krijgen, maar alle reiswensen of andere vragen te bespreken op de momenten dat het jou uitkomt? Ik ben er voor mijn klanten.”

Meer informatie via 06-82836100 of bjorn.smit@travelcounsellors.nl.