Provincie geeft positief zwemadvies voor zwemplekken aan de Maas

REGIO • De provincie Noord-Brabant heeft voor vijftien van de zestien zwemgelegenheden aan de Maas of aan een vertakking van de Maas inmiddels een positief zwemadvies afgegeven.

In Altena gaat het om de Wijksche Waard bij Wijk en Aalburg, badstrand Veen, De Hoge Waard bij Andel en De Mosterdpot in Woudrichem.

Tijdens het zwemseizoen (1 mei tot 1 oktober 2021) kan er veilig worden gezwommen op de aangewezen locaties.

Aakvlaai negatief

Alleen voor De Aakvlaai in de gemeente Altena is het advies nog negatief. Daar zitten te veel zogenoemde intestinale enterokokken in het water.

Deze bacteriën, die voorkomen in de ontlasting van mensen en dieren, kunnen zorgen voor overlast en gezondheidsproblemen. De aanwezigheid van deze bacteriën staat overigens los van het hoogwater.

Door het gestegen waterpeil van de Maas waren sinds eind juli niet alle zwemlocaties toegankelijk en kon er ook geen bemonstering plaatsvinden.

Er was daardoor onvoldoende zicht op de zwemwaterkwaliteit. Daarnaast kon de veiligheid van zwemmers niet worden gegarandeerd door bijvoorbeeld drijfafval, steile taluds en objecten onder water.

Controles

Aangewezen zwemwaterlocaties in Brabant worden regelmatig gecontroleerd op veiligheid en waterkwaliteit. Als daar aanleiding voor is, kan de provincie een zwemverbod of negatief zwemadvies instellen. Een negatief zwemadvies houdt in dat zwemmen in de betreffende plas wordt ontraden, maar (op eigen risico) nog wel mág.

Zodra de fysieke veiligheid op orde is en de zwemwaterkwaliteit onderzocht is, worden de maatregelen op deze locaties ingetrokken.

www.zwemwater.nl