VVD stelt Almkerkse kruising opnieuw aan de kaak en pleit voor S-bocht

ALMKERK • Ook na de aanpassingen vindt de VVD in Altena de kruising Duijlweg-Midgraaf in Almkerk er niet veiliger op geworden. De partij pleit opnieuw voor een S-bocht.

De liberalen vinden het tijd voor ‘echte oplossingen’. “Wij pleiten daarom voor het aanleggen van een S-Bocht in de Duijlweg of in de Midgraaf, ten noorden of ten zuiden van het kruispunt”, schrijft raadslid Jan Kolff in schriftelijke vragen aan het college.

Biesheuvelweg

“Hierdoor wordt het kruispunt opgeheven en ontstaan twee T-splitsingen. Het verkeer kan elkaar dan niet meer op hoge snelheid kruisen. Deze oplossing is niet nieuw in Altena. Het succes hiervan is al bewezen in de Biesheuvelweg tussen Eethen en Andel.”

De roep om een S-bocht is niet nieuw en het is bovendien niet de eerste keer dat de VVD de verkeerssituatie aankaart bij het college.

“Helaas moeten wij constateren dat het kruispunt na de aanpassingen nog net zo onveilig is als vroeger. Het is en blijft een kruising waar auto’s elkaar met hoge snelheid vanuit alle richtingen kunnen naderen. Het plateau is laag, de aangebrachte drempels zijn flauw en laag. Beide wegen nodigen nog steeds uit tot snelheden veel hoger dan 60 km per uur.”

Ongeluk

Dat het kruispunt nog steeds onveilig is, is binnen een week al in de praktijk bewezen, constateert de VVD.

“Enkele dagen na de opening heeft er wederom een ongeluk plaatsgevonden.”