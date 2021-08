Oudste vrouw van Altena overleden

WOUDRICHEM • De oudste vrouw in de gemeente Altena is op 28 juli op 107-jarige leeftijd overleden.

Elza Maria Schilder-Claeys vierde op 4 juni haar 107e verjaardag. De laatste jaren van haar leven woonde ze in De Lemmenskamp in Woudrichem.

De wieg van Elza stond in Watervliet in België, maar na haar schooltijd werkte ze in de verpleging in Vlissingen en Breskens. Daar leerde ze haar man Wim Schilder kennen, hij overleed in 1969.

Tien jaar later verhuisde ze naar Rijswijk om dichter bij haar enige zoon José te wonen. Tot vijf jaar geleden woonde ze nog geheel zelfstandig in Rijswijk, maar door een val kwam ze in De Lemmenskamp terecht.