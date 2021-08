Andel heeft vertrouwen in goed besluit, maar treft ook voorbereidingen

ANDEL • Een groep inwoners van Andel gebruikt de zomervakantie om zich voor te bereiden op eventuele vervolgstappen in het dossier van de grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten bij orchideeënkwekerij Butterfly Orchids aan de Middenweg.

Het college buigt zich na het reces weer over de omgevingsvergunning.

“Er is vertrouwen in de wethouder en de raad om de stem van de inwoners van Andel serieus te nemen bij het te nemen besluit. Neemt niet weg dat je altijd voorbereid moet zijn op de situatie wanneer dit vertrouwen te groot blijkt en dat het helder is welke actie je dan onderneemt”, laat Ellen van Bergeijk mede namens Sandra Sterrenburg, Mariëlle Zijlmans en ‘vele andere inwoners van Andel’ weten.

Het drietal was vorige maand ook de drijvende kracht achter de handtekeningenactie om het draagvlak voor de huisvestingsplannen van ondernemer Gerben van Giessen in het dorp te peilen.

Stichting AEL

“We oriënteren op ons vele vlakken komende weken”, zegt Van Bergeijk.

“Naar gelang het besluit op de omgevingsvergunning zullen we bepalen wat beste past om in te zetten. Bijvoorbeeld het opzetten van een Stichting AEL (Andel en Leefbaarheid), het opzetten van een actiegroep met dezelfde naam of allebei de vormen en kennismaken met diverse juristen die gespecialiseerd zijn in afhandeling van dit soort zaken.”

Vertrouwens

Ze benadrukt daarbij wel dat ze vertrouwen heeft in een collegebesluit ‘dat past bij Andel en de leefbaarheid van het dorp voor alle inwoners’.

“We hebben er vertrouwen in dat de wethouder de stem van de inwoners, de ondernemer en de arbeidsmigrant goed afweegt in het te nemen besluit.”

Ook verwacht ze dat de gemeenteraad zich inspant om tot een goed besluit voor Andel te komen. “Wij vertrouwen erop dat de raadsleden álle registers opentrekken om het plan van de ondernemer in balans te brengen voor de leefbaarheid van de inwoners en de arbeidsmigrant. Dit vanwege de fouten die gemaakt en toegegeven zijn en het feit dat zij ónze gekozen vertegenwoordigers zijn met elkaar, of ze nu behoren tot de coalitie of oppositie. Dit vereist teamwork om met elkaar deze verantwoordelijkheid te dragen.”

Draagvlak

De ondernemer kan volgens Van Bergeijk op basis van de ontvangen informatie nogmaals naar zijn plannen kijken en bepalen of en hoe hij het noodzakelijke draagvlak van Andel serieus meeneemt in zijn aangevraagde vergunning.

“Hierin is het belangrijk niet alleen te kijken naar eigen economisch gewin, maar naar gewin voor alle betrokken mensen om hem heen.”