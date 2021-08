Certificaat voor buurtbemiddelingsproject Altena

ALTENA • Buurtbemiddelingsproject Altena heeft opnieuw het Plus-certificaat van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) ontvangen.

Dit wil zeggen dat aan alle kwaliteitscriteria wordt voldaan en dat de werkwijze en methode van buurtbemiddeling op juiste wijze worden geïmplementeerd. Sinds 2011 voert het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), de landelijke overkoepelende organisatie, de kwaliteitstoets buurtbemiddeling uit. Een onafhankelijke commissie beoordeelt buurtbemiddelingsprojecten met behulp van elf kwaliteitscriteria.

In de gemeente Altena bestaat buurtbemiddeling nu een aantal jaar.

Overlast

Alle inwoners van de gemeente die in een conflict- of overlastsituatie met hun buren zitten, te maken hebben met bijvoorbeeld geluidsoverlast, overlast van dieren of kinderen, pesterijen, problemen met de tuin of erfafscheiding enzovoorts, kunnen kosteloos en vrijblijvend gebruik maken van buurtbemiddeling.

In 70 procent van de situaties waar buurtbemiddeling wordt ingezet, wordt het burenconflict opgelost. Surplus voert het project uit in opdracht van de gemeente en woningcorporaties Land van Altena en Bazalt Wonen. Er is een nauwe samenwerking met de politie.

Vrijwilligers

Buurtbemiddeling wordt uitgevoerd door een goed getraind en ervaren team van vrijwilligers.

Deze richten zich op het herstellen van de communicatie tussen de beide buren. De bemiddelaars blijven neutraal en kiezen geen partij. Ze zijn er voor beide buren en proberen samen toe te werken naar een oplossing die voor alle betrokkenen werkt.

Buurtbemiddeling Altena is op zoek naar vrijwilligers, enthousiaste en betrokken inwoners van de gemeente die een positieve bijdrage willen leveren aan een prettigere leefomgeving. Meer informatie over buurtbemiddeling en contactgegevens zijn te vinden op de website.

www.surplus.nl/buurtbemiddeling