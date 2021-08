Kopje koffie en jeu-de-boulen bij BuBeClu in Wijk en Aalburg

WIJK EN AALBURG • Bij participatiehuis BuBeClu in Wijk en Aalburg kan iedereen op vrijdagmorgen terecht voor een kopje koffie of een partijtje jeu-de-boules.

Op vrijdagmorgen kunnen bezoekers koffie komen drinken tussen 10:00 uur en 12:00 uur.

“We zijn heel flexibel in de tijd”, laat BuBeClu weten. “De koffie en thee zijn gratis, maar en bijdrage in de pot is zeer welkom. U ontmoet er andere mensen en er is ruim tijd voor een gezellig praatje. Aanmelden is niet nodig.”

Voor wie zin heeft in sportieve ontspanning is er jeu-de-boules, eveneens op vrijdagmorgen tussen 10:00 uur en 12:00 uur. Meedoen is gratis.

Driegangendiner

Geen zin om te koken, maar wel om gezellig met andere mensen eten? Ook dat kan in BuBeClu, elke vierde vrijdag van de maand tussen 12:00 uur en 13:30 uur. Mensen betalen dan 6 euro voor een driegangendiner. Wel graag aanmelden vooraf. Het eetproject start weer in september.

Voor wie geen vervoer heeft wordt een oplossing gezocht.

Meer informatie en aanmelden bij Jenneke van der Pol: 06-24938513 en j.kvanderpol@online.nl.