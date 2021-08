Vijf plantenbiebjes en plantenkasten in Altena

Het aanbod kan per locatie en per dag verschillen.

REGIO • De gemeente Altena kent inmiddels vijf plantenbiebjes en plantenkastjes. Mensen kunnen hier terecht voor zaden, stekjes, kamerplanten en moestuinplanten.

“Uit onderzoek is bewezen dat planten gelukkig maken. Ze verminderen stress, verkleinen de kans op hart- en vaatziekten, zorgen voor een betere nachtrust en helpen je te concentreren”, zo laten de initiatiefnemers achter de plantenbieb in Altena weten.

Dit in combinatie met duurzamer leven, planten een nieuw leven geven en de boodschap verspreiden dat je gelukkiger wordt met planten, heeft de mensen van diverse plantenbiebjes tot actie gebracht. In de gemeente Altena zijn inmiddels vijf plantenbiebjes en plantenkasten.

In de plantenbieb vinden mensen o.a. zaden, stekjes, kamerplanten en moestuinplanten. Het aanbod verschilt per adres en kan zelfs per dag verschillen. Sommigen bieden ook boeken en potjes aan. Kun je niet ruilen? Geen probleem! Voor een kleine bijdrage kun je stekjes en planten ook kopen.

Adressen

De plantenbiebjes en plantenkastjes in Altena zijn gevestigd op de volgende adressen in Woudrichem, Sleeuwijk en Drongelen.

Celaine van Celaine’s plantenhuisje: Merweplein 3 in Woudrichem; Ellis en Janneke van Sleeuwijks Plantenasiel: Smalle Vliet 30 in Sleeuwijk; Dave van Dave’s Plantenkast: Postweide 8 in Woudrichem; Annelize van Plantenbieb Woudrichem: Prins Willem van Oranjestraat 72 in Woudrichem; Eliesa van de Plant’nbieb: Eindsestraat 55 in Drongelen.