Toneelgroep Jan Vos speelt ‘MANSHOLT’ bij café ‘t Zwaantje in Genderen

GENDEREN • Toneelgroep Jan Vos speelt tot en met 31 juli de voorstelling ‘MANSHOLT’ in een open tent op het terrein van café ‘t Zwaantje in Genderen.

Toneelgroep Jan Vos brengt een reprise van ‘MANSHOLT’. Dit stuk was de eerste voorstelling van het gezelschap en werd in de zomers van 2014 en 2015 gespeeld op tal van boerderijen, verspreid door heel Nederland. ‘MANSHOLT’ werd door pers en publiek bejubeld en door het Nederlands Theater Festival geselecteerd als een van de beste voorstellingen van 2015.

Deze zomer reist het Toneelgroep Jan Vos opnieuw door het hele land, in een nieuwe opentent met verhoogde bezoekerscapaciteit.

Verhaal

Het verhaal van ‘MANSHOLT’: Het is 1972. Eurocommissaris Sicco Mansholt verandert op de valreep van zijn pensioen radicaal van koers. Onder invloed van het alarmerende rapport van de Club van Rome wordt hij vurig pleitbezorger van een kringloopeconomie. Als de immer standvastige bestuurder vervolgens ook nog eens verliefd wordt op zijn veel jongere stagiaire Petra Kelly en samen met haar op de barricades klimt, laat hij iedereen om zich heen in verbijstering achter.

Ondertussen voert Wietje Nanninga, een boerin in Drenthe, een verbeten strijd met haar vader Tjerk. Het moordende groeitempo in de landbouw kunnen zij niet langer bijbenen. Verkoop van het familiebedrijf lijkt de enige uitweg. Als uitgerekend Mansholt zich aanbiedt als koper, besluit vader Tjerk zich te verzetten tegen het onontkoombare.

Talkshow

Op 31 juli wordt er voorafgaand aan de voorstelling een talkshow gehouden over de kringloopeconomie. Onder leiding van Margriet Brandsma komen hoogleraar Wim de Vries (WUR), Noortje Krol (eigenaar van energie-neutrale boerderij de Waaistap) en melkveehouder- en akkerbouwer Josien Boll aan het woord over de vraag hoe we de bakens kunnen verzetten op weg naar een duurzame maatschappij.

