Ben Koek bezorgt Het Kontakt in de Biesbosch: ‘Geef mij maar een bijzondere wijk’

WERKENDAM • Werkendammer Ben Koek bezorgt Het Kontakt in de Biesbosch, een gebied dat hij kent als zijn broekzak.

Ben Koek is deze donderdagmorgen om 5 uur opgestaan. Door zijn medicatie slaapt hij sowieso niet erg vast en bovendien lag er nog een stapel kranten te wachten om bezorgd te worden in het centrum van Werkendam.

De vaste bezorger is met vakantie en Ben was even vergeten dat hij had toegezegd de wijk tijdelijk over te nemen. Toch bevalt de bewoonde wereld hem niet zo goed als zijn vaste bezorggebied, de Biesbosch.

Huis aan huis

“Dat huis aan huis vind ik niks. Geef mij maar een bijzondere wijk”, zegt de 76-jarige Werkendammer. “Eentje waarvoor ze niemand kunnen vinden.”

Sinds anderhalf jaar rijdt Ben op woensdag met zijn busje de Noordwaard en de Oostwaard in om op 75 adressen Het Kontakt en ook de De Stad Gorinchem te bezorgen. “Eerst de Oostwaard, dan langs huis voor een bakje koffie en dan de Noorwaard. Ik ben er zo’n vijf uur mee bezig en mijn route is 75 kilometer lang.”

Biesboschman bij uitstek

Ben doet het met plezier, want hij komt graag in de Biesbosch. Het is zíjn Biesbosch, zou je kunnen stellen. “Ik ben een Biesboschman bij uitstek, ik ken het gebied als mijn broekzak.”

Hij werd als Biesboschwerker groot gebracht - ‘De jaren 50 en 60 zijn altijd de mooiste jaren van mijn leven geweest’ -, jaagde en viste er en zag de eerste boot die voor z’n plezier de Biesbosch in kwam.

“Het oergebied, dát is mijn Biesbosch”, benadrukt Ben, die het gebied tot zijn ongenoegen heeft zien veranderen in een ‘saaie en kunstmatige volkstuin’, zoals hij het zelf omschrijft.

Geitenwollensokkerij

“Dat er iets moest gebeuren om het hoogwater het hoofd te kunnen bieden ben ik het mee eens. Maar wat Rijkswaterstaat er in de Noordwaard allemaal bij verzonnen heeft in het kader van Ruimte voor de Rivier, die geitenwollensokkerij, dat had voor mij niet gehoeven. Rijkswaterstaat heeft onnodig historische boerderijen en platanen vernield. Ze hebben de Biesbosch vermoord. Na mijn wekelijkse krantenronde kom ik met zeer in m’n hart thuis.”

Al wordt die pijn aan de andere kant ook iedere week wat minder. Weemoed en nostalgie maken zich van Ben meester als hij door de Biesbosch rijdt, maar dat betekent niet dat hij er niet graag meer komt.

“Ik vind het kranten bezorgen leuk en ik kijk er iedere week naar uit om mijn rondje te rijden. Zolang ik het kan, blijf ik het graag doen.”

Niet alles naar je hand zetten

Bovendien kun je in het leven niet alles naar je hand zetten, beseft Ben. Hij ergert zich groen en geel aan het zwerfafval dat mensen achter laten in het natuurgebied en dat ze bij zijn huis aan het Steurgat in de berm naar beneden gooien.

Als groenaannemer - het hoveniersbedrijf is inmiddels overgegaan naar zijn zoon Govert - heeft Ben heel wat afval ‘weggeprikt’.

Maar papieren kranten zijn vanuit dat oogpunt ook niet erg milieuvriendelijk, of wel? “Wat kranten betreft heb ik een stap gezet. De krantenwereld is zó groot, er zijn zoveel arbeidsplaatsen aan verbonden. Dat kun je niet zomaar laten omvallen. Hetzelfde geldt voor de boeren. Eén op de tien banen heeft een link met de agrarische sector. Ik snap wel dat er iets moet gebeuren, maar wie heeft nu de visie en het lef om de ban te doorbreken?”

Tevreden

Wie Ben spreekt heeft een tevreden mens voor zich. Samen met zijn vrouw Corrie zit hij graag, zodra het weer het toelaat, buiten onder de overkapping achter hun huis bij de entree van de Biesbosch.

Zijn nieuwe smartphone - ‘Zo eentje waarbij je moet vegen’ - rinkelt voor een klusje hier en daar en hij houdt in de polder ook nog een moestuin van 25 bij 30 bij. “Die is nog van mijn vader geweest. Wat ik oogst is allemaal voor een ander, wij zijn toch maar met z’n tweeën.”

Tweelingbroer Octa

Ben vertelt graag over zijn geliefde jaren 50 en 60 en vooral over de avonturen met zijn tweelingbroer Octa, kort voor ‘Octavianus’, de achtste van het gezin. Ben kwam iets later ter wereld en was toen in ieder geval voorlopig even de ‘benjamin’.

Hij werkt aan een boek waarin hij al zijn herinneringen aan vroeger vast wil leggen. “Wij waren de laatste Biesboschwerkers, ik wil mijn verhalen levend houden voor mijn kinderen en kleinkinderen.”

Ben bezocht eens een van zijn zussen, in Arizona in de Verenigde Staten. Emigreren is niets voor hem, merkte hij daar.

Versimpeling en vereenvoudiging

“Weet dat je het nergens zo goed hebt als hier in Nederland. Als je hier hard werkt, lukt het je nog om aan de kost te komen. In Amerika moet je daarvoor nog harder werken. En wees tevreden met wat je hebt. Dat besef maakt zoveel verschil in je leven. Versimpeling en vereenvoudiging van het leven maakt je rijk. Mensen dragen zoveel overtollige ballast bij zich. Zodra je je daarvan kan ontdoen, komt er tijd en ruimte vrij. Tijd en ruimte om om te zien naar een ander.”