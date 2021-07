Raïsa Schoon en Katja Stam geven vijf setpoints weg en verliezen van Zwitserland

TOKYO • Het is de Werkendamse beachvolleybalster Raïsa Schoon en haar partner Katja Stam niet gelukt om hun tweede duel bij de Olympische Spelen in Tokyo in winst om te zetten.

De wedstrijd tegen het Zwitserse duo Joana Heidrich en Anouk Vergé-Dépré ging met 2-0 verloren.

Vijf setpoints

In de eerste set lieten Schoon en Stam zelfs vijf setpoints liggen, waarna de Zwitsers er met 22-20 met de setwinst vandoor gingen.

In de tweede set ging het lang gelijk op, maar namen Vergé-Depré en Heidrich in de slotfase afstand, waardoor de eindstand in de set op 21-18 kwam.

Schoon en Stam, die zaterdag hun eerste wedstrijd ook al verloren van Canada, kunnen nog als beste nummer 3 door naar de volgende ronde van het olympisch toernooi. Dat is dan een tussenronde.

Duitsland

Dan moet er donderdag wel een goed resultaat geboekt worden tegen Duitsland.

Die wedstrijd begint om 8:00 uur Nederlandse tijd.