Hoogwater op De Ebbe: ‘Flinke schoonmaak- en opruimklus’

WIJK EN AALBURG • Voetbalclub Wilhelmina’26 kan veel helpende handen gebruiken als het hoogwater op sportpark De Ebbe weer gezakt is.

De club doet alvast een oproep: “Als het water is verdwenen, rest ons een flinke schoonmaak- en opruimklus, waarvoor we vele handen kunnen gebruiken. Hiervoor zullen we via de socialmediakanalen een oproep doen, zodra duidelijk is wanneer we wat dat betreft los kunnen. We gaan er vanuit dat dit ergens rondom aanstaand weekend zal zijn. Leden, ouders van leden, dorpsgenoten en iedereen daaromheen, voel je welkom ons te helpen alles weer op het oude niveau te krijgen.”

Kantine gesloten

De wateroverlast zorgt ervoor dat de kantine op De Ebbe donderdagavond en waarschijnlijk ook aanstaande zaterdag gesloten blijft.

“Naast dat die niet op een droge manier te bereiken is voor onze bezoekers, zien ook leveranciers geen kans om de voorraden aan te vullen”, aldus de Wijk en Aalburgse club.

Zakken

Het waterniveau bij Wilhelmina’26 is al wel aan het zakken.

“Tot op heden hadden we alleen ervaring met wateroverlast in de wintermaanden, het blijft dat ook nog een kleine verrassing hoe de velden hier in de zomermaanden mee omgaan.”