Wat vindt Altena van komst kunst- en cultuurcentrum?

ALTENA • Voor zijn afstudeerproject aan de Radboud Universiteit peilt Abel van Dijk de mening van de inwoners van de gemeente Altena over de mogelijke komst van een kunst- en cultuurcentrum.

“In mijn enquête kunt u uw mening geven over de komst van zo’n centrum en over de invulling daarvan. Vindt u het belangrijk dat er mogelijkheden zijn om muziekinstrumenten te bespelen? Bezoekt u graag een lezing of een expositie? Of ziet u eigenlijk niet in de komst van zo’n centrum? Uw mening telt, dus laat deze horen en vul de enquête in”, luidt de oproep.

Samen met de gemeente

Van Dijk, zelf ook afkomstig uit Altena, doet in samenwerking met de gemeente Altena onderzoek naar het draagvlak voor de komst van een kunst- en cultuurcentrum in de gemeente.

De uitkomsten van dit onderzoek zullen worden meegenomen in een advies aan het college.

Het invullen van de enquête duurt ongeveer vijf à tien minuten en is volledig anoniem. Vragen die mensen niet kunnen of willen beantwoorden, mogen ze overslaan.

Voor vragen en opmerkingen kan contact opgenomen worden met abel.vandijk@student.ru.nl.