Wethouder slaat eerste paal van De Burcht in Werkendam

WERKENDAM • Wethouder Shah Sheikkariem heeft dinsdag de eerste paal geslagen voor woningen van het project De Burcht in Werkendam.

Hiermee is de eerste fase van de bouw van 53 woningen gestart.

Projectontwikkelaar Jaap Boer van Burgho BV laat in deze eerste fase 21 woningen bouwen: veertien sociale huurwoningen die Bazalt Wonen gaat verhuren en zeven geschakelde koopwoningen voor senioren.

De woningen worden naar verwachting voor de bouwvakantie in 2022 opgeleverd.

Drie fases

Ontwikkelaar Boer bouwt de woningen in drie fases. De woningen van fase 2 en 3 komen nog in de verhuur en verkoop.

“In het tweede kwartaal van 2022 willen we starten met de bouw van fase 2. Dit zijn 22 appartementen in zowel de koopsector als de vrije huursector. Fase 3 is de bouw van tien patiobungalows. De start van die verkoop is naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022.”

Goed voor Werkendam

“Voor Werkendam is het goed dat we deze locatie ontwikkelen en er voor diverse doelgroepen woningen bijkomen”, zegt wethouder Sheikkariem.

“Naast koopwoningen voor onder andere senioren, worden er sociale huurwoningen gebouwd die ook geschikt zijn voor starters in de huursector. Ook is er in het totaalplan ruimte voor verhuur in de vrije sector. Ook daar is vraag naar. Dit prachtige plan van uiteindelijk 53 woningen is een aanwinst waar we blij mee mogen zijn.”