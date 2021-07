Maaswaarden zoekt vrijwilligers

REGIO • Zorgplein Maaswaarden is op zoek naar vrijwilligers.

Het gaat bijvoorbeeld om het ontbijt verzorgen op afdeling het Anker op maandagochtend van 8:00 uur tot 10:00 uur.

Of om meehelpen bij een activiteit in de huiskamer van het verzorgingshuis op woensdagochtend van 9:00 uur tot 11:45 uur. Of om koffie en thee verzorgen bij bewoners in het verzorgingshuis op maandag, vrijdag, zaterdag of zondag van 17:30 uur tot 18:30 uur.

Nieuwsgierig geworden of interesse? Neem dan contact op met Bert Noorloos: 0416-698400 of b.noorloos@maaswaarden.nl. Vrijwilligers dragen in een ontspannen sfeer bij aan het welzijn van de bewoners.

q www.maaswaarden.nl