Theo Meijboom opnieuw lijsttrekker van SGP in Altena

ALTENA • Werkendammer Theo Meijboom is donderdag benoemd als lijsttrekker voor de SGP voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 voerde Meijboom ook al de lijst van de SGP in Altena aan. Hij is momenteel ook fractievoorzitter van de partij in de gemeenteraad.

Gemotiveerd

“Ik ben heel gemotiveerd om voor de SGP de lijst weer aan te voeren en dankbaar voor het vertrouwen van de leden”, zegt hij in een reactie.

“We zijn dankbaar voor de manier waarop Theo Meijboom met de gehele fractie zich heeft ingezet voor een Bijbels geluid en voor het beste voor alle inwoners”, vult afdelingsvoorzitter Jaco van den Brink aan.

“We hopen met deze benoeming een herkenbaar gezicht voor alle kiezers in Altena te geven aan de SGP-lijst.”