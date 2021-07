Waterschap zet zondag dijkbewakers in in Altena

REGIO • Vanwege het hoogwater start Waterschap Rivierenland zondag in Altena met dijkbewaking.

Daarmee controleert het waterschap de staat van de dijken en worden risico's op tijd gezien. Bij de Maas loopt het gebied tussen de dijken onder. Het water zal tegen de Maasdijken staan, meldt Waterschap Rivierenland zaterdagmiddag.

"Langs de Afgedamde Maas loopt mogelijk alleen de zomerpolder bij Nederhemert-Noord vol. De Kromme Nolkering hoeft voorlopig niet dicht. We verwachten water rond Alem en Bern", meldt het waterschap via Twitter.

Bommelerwaard

Langs de Maas en Afgedamde Maas is het waterschap zaterdag al gestart met dijkbewaking in het Land van Maas en Waal en de Bommelerwaard.

Bij de Rijn, Nederrijn, Lek en Waal inspecteert het waterschap alleen de dijken en is er geen dijkbewaking nodig.

