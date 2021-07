Arno Bouman nieuwe fractievoorzitter CDA

ALTENA • Zoals verwacht volgt Arno Bouman Gerard Paans op als fractievoorzitter voor het CDA.

De Genderenaar was al fractievoorzitter voor het CDA in de voormalige gemeente Aalburg en vicefractievoorzitter in Altena. Tijdens de verkiezingen in 2018 bezette hij plaats 3, achter het huidige wethoudersduo Roland van Vugt en Matthijs van Oosten.

Gerard Paans maakte donderdag zijn vertrek als fractievoorzitter en raadslid bekend.

Onverwacht

Voor de fractie van het CDA kwam die mededeling ‘onverwacht’, zo laat de partij weten.

“We vinden het jammer dat Gerard stopt en willen hem bedanken voor zijn grote deskundige inzet in de afgelopen twintig jaar. Altijd gedreven, betrokken en voor iedereen een luisterend oor. Na de zomervakantie zullen we op gepaste wijze afscheid van hem nemen.”

Het is nog niet bekend wie namens het CDA de leeg gevallen raadszetel gaat innemen.