Gomarus bereidt rechtszaak voor vanwege inspectierapport

GORINCHEM • Scholengemeenschap Gomarus in Gorinchem bereidt een kort geding voor over het rapport van de Onderwijsinspectie, dat binnenkort verschijnt.

De Gomarus heeft dat rapport al kunnen inzien en is het met sommige passages in dat rapport niet eens.

“Het nu vastgestelde rapport bevat enkele passages die naar ons oordeel niet te rijmen zijn met de feitelijke bevindingen, en met de regelgeving. De Inspectie past een eenmaal vastgesteld rapport echter niet meer aan”, meldt de school op haar website.

Artikel in NRC

Het rapport van de Onderwijsinspectie gaat over de sociale veiligheid op school. Die deed onderzoek na een artikel in NRC, dat eind maart dit jaar verscheen, waarin acht oud-leerlingen vertelden over een gedwongen coming-out. Ook zou in lesboeken staan dat homoseksualiteit te veranderen is.

Volgens onderwijsminister Arie Slob was er sprake van ‘een zorgelijk signaal dat zeer serieus wordt genomen’. Hij vroeg daarop de inspectie om een onderzoek te doen.

Onjuist beeld

De Gomarus vindt het van belang dat het rapport een juist beeld geeft van het veiligheidsbeleid op de Gomarus. “We willen daarom graag hierover het oordeel van de onafhankelijke rechter vragen”, aldus de reformatorische scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs in een statement op haar website.

Het is nog niet bekend wanneer het kort geding plaatsvindt, en evenmin wanneer het rapport kan worden gepubliceerd.