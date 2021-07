Muzikanten en biljarters krijgen ruimte bij GRC 14

GIESSEN/RIJSWIJK • Wethouder Shah Sheikkariem is positief over de plannen om op het terrein van voetbalclub GRC 14 in Giessen ruimte te bieden aan de muzikanten van Kunst en Vriendschap en biljartvereniging Willen is Kunnen (WIK).

Deze verenigingen zoeken een nieuw onderkomen en het idee is om de accommodatie van de voetbalvereniging uit te breiden, zodat de muzikanten daar terecht kunnen om te repeteren en de biljarters hun sport kunnen beoefenen. Om te voorkomen dat het nieuwe onderkomen goeddeels leeg staat, is het de bedoeling dat overdag bijvoorbeeld activiteiten voor ouderen georganiseerd worden.

Hart van Giessen en Rijswijk

“Samen met het Parelplein dat nu opgeleverd wordt en De Jager moet dit het nieuwe hart van Giessen en Rijswijk worden”, zegt Sheikkariem, die door Kunst en Vriendschap en GRC 14 werd benaderd voor het idee. “Ik zie hier zeker brood in”, laat de wethouder weten. De plannen zijn ook voorgelegd aan de dorpsraad.

De komende twee á drie maanden moet duidelijk worden hoe de nieuwe ruimte gerealiseerd gaat worden. De gemeente draagt financieel deels bij, maar Sheikkariem verwacht dat ook de verenigingen zelf hun steentje bijdragen.

Die staan overigens in de startblokken, zegt hij. “Daaraan merk ik dat Giessen-Rijswijk écht een gemeenschap is die zich in wil zetten voor de dorpen.”