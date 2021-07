Vader en zoon bouwen appartementen in Giessen: ‘Leuk om starters een kans te geven’

GIESSEN • Op de plek van de voormalige cafetaria ‘t Voske in Giessen verrijzen zeven appartementen. Vanaf september kunnen de huurders, veelal starters, erin.

Het is nogal een verschil: Van een bescheiden cafetaria naar een pand met drie woonlagen. Op de hoek van het Jagerspad en de Ridderhof in Giessen bouwen Anné en Ashwin Swart zeven appartementen.

Het nieuwe bouwwerk torent boven de andere huizen uit, het mag met recht een blikvanger genoemd worden. En voor wie de nieuwe woningen met het hout en de eiken constructie bekend voorkomen: dat klopt.

Vader en zoon ontwikkelden ook al het voormalige Rabobank-kantoor aan de Dorpsstraat in Rijswijk en het nieuwe onderkomen van partycentrum Het Brabantse Land een paar honderd meter verderop.

Handtekening

“Uiteindelijk is het een kwestie van smaak, maar dat hout en eiken begint wel onze handtekening te worden”, zegt Ashwin. “Het bouwen gaat ook veel sneller en het past helemaal bij deze tijd. De meeste mensen die hier komen kijken vinden het mooi.”

Punt van aandacht door de coronapandemie is wel de verkrijgbaarheid van bouwmaterialen. “Het is niet zo dat daardoor de oplevering uitgesteld wordt, maar waar je voorheen één á twee stappen vooruit moest denken, zijn dat er nu drie of vier.”

Zeven appartementen

In totaal verrijzen op de voormalige locatie van cafetaria ‘t Voske, die nu in Het Brabantse Land gevestigd is, zeven appartementen. Op de begane grond komen drie appartementen, evenals op de eerste verdieping en bovenop komt een penthouse van pakweg 190 vierkante meter. De appartementen zijn zo’n 100 vierkante meter, hebben twee slaapkamers, een ruime badkamer en worden gasloos uitgevoerd.

Daarnaast is er onderin het gebouw een bergingsruimte en bewoners kunnen via een trap aan de zijkant van het complex de eerste en tweede verdieping bereiken. De woningen op de eerste verdieping hebben een balkon en zijn daardoor iets duurder dan de appartementen op de begane grond: respectievelijk 950 en 850 euro per maand.

Jongeren

Daarmee wil het tweetal met name jongeren uit Giessen en Rijswijk de kans geven om een eigen woning te vinden. “We vinden het leuk om starters een kans te geven, dus we rekenen geen superhoog bedrag”, leggen ze uit.

De animo voor de woningen was dan ook gigantisch en alle appartementen zijn al verhuurd.

Almkerk

Ondertussen hebben Anné en Ashwin alweer een volgend project op het oog. Het idee is om ook van het voormalige autobedrijf Van de Water in Almkerk appartementen te maken.