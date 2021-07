Kunstzinnig weekend ‘Altena in Beeld’ op 18 en 19 september

REGIO • Stichting Kunst in Altena maakt in het weekend van 18 en 19 september een start met de activiteiten.

Het wordt dit jaar nog geen echte kunstroute, maar een kleinschalig en wel bijzonder kunstevenement in en rondom het gemeentehuis van Altena en servicebioscoop Hollywoud aan de Sportlaan in Almkerk.

Op zaterdag 18 en zondag 19 september staan zowel het gemeentehuis als ook Hollywoud onder de noemer van ‘Altena in Beeld’ in het teken van de kunst.

Kunst van eigen bodem

Let wel: kunst van eigen bodem. Het idee is om vanuit elke kern een kunstenaar te vragen om mee te doen. Inmiddels hebben ruim zestien kunstenaars die woonachtig en werkzaam zijn binnen de gemeente Altena toegezegd hun werk op die twee dagen te willen exposeren in het gemeentehuis en in de bioscoop. Het gaat hierbij om schilderijen, foto’s, keramiek, sieraden en ruimtelijke objecten.

Het evenement biedt de bezoekers naast de expositie van het werk van de deelnemende beeldend kunstenaars ook een omlijstend programma van muziek en theater. Rondom het gemeentehuis en Hollywoud zijn er optredens van muzikanten en theatermakers uit Altena.

Het muzikantenduo met Hans Blijenberg en Jan Vos en ook de Vale Gieren laten van zich horen. De theatermakers van Yrros verrassen de bezoekers op de zondagmiddag met hun eigenzinnige en bijzondere spelmomenten.

Liniepadfestival

Het is goed om te melden dat in hetzelfde weekend van 18 en 19 september ook het slotweekend plaatsvindt van het Liniepadfestival dat gehouden wordt op het Liniepad tussen Fort Altena en de Zandwijkse molen. Ook daar is kunst te zien, onder andere kunst op het water.

Een speciaal ontworpen fietsroute, met onderweg diverse mooie kunstzinnige objecten, zal beide evenementen met elkaar verbinden.

Altena in Beeld en het Liniepadfestival zijn in het weekend van 18 en 19 september te bezoeken van 13:00 tot 17:00 uur.

kunstinaltena.nl