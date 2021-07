Jongeren kunnen na 1 augustus nog terecht voor vaccinatie in Het Verlaat

ALMKERK • Jongeren tussen de 12 en 18 jaar kunnen in augustus en september nog voor hun coronavaccinatie terecht in Het Verlaat in Almkerk.

De bedoeling is dat het zalencentrum in week 33 (vanaf maandag 16 augustus) nog een aantal dagen de deuren opent, zodat deze leeftijdsgroep de eerste prik kan halen. Drie weken later, in week 36 (vanaf maandag 6 september), kunnen deze jongeren dan naar Almkerk komen voor hun twee vaccinatie.

Dat is het resultaat van overleg tussen de gemeente Altena en de GGD West-Brabant.

Succesvol vaccinatieprogramma

De dienst bracht vorige week naar buiten dat het aantal priklocaties afgebouwd wordt vanwege een succesvol verloop van het vaccinatieprogramma. Het Verlaat sluit daarom vanaf 1 augustus de deuren.

Wethouder Shah Sheikkariem vindt het echter te vroeg om dan al af te schalen. Hij wijst op de opkomst van de deltavariant en volgens de wethouder is het gebrek aan voldoende Moderna-vaccins debet aan de sluiting van priklocaties in West-Brabant. “Maar dat meldt de GGD niet.” Overigens is de overheid verantwoordelijk voor de verdeling van de coronavaccins.

Pauzeknop

Sheikkariem spreekt voor Het Verlaat van een ‘pauzeknop’ na 1 augustus. “Zodat ook de groep tussen de 12 en 18 jaar zich binnen de eigen gemeente kan laten vaccineren tegen het coronavirus. Het college vindt het belangrijk dat deze jongeren op de fiets hun prik kunnen komen halen en daarvoor bijvoorbeeld niet naar Breda hoeven reizen.”

Eind juli zijn in Almkerk 50.000 coronavaccins gezet. Veel inwoners van Altena hebben bovendien hun prik op andere locaties gekregen of bij de huisarts, vertelt Sheikkariem. “

Iedere volwassene heeft de kans gekregen om een afspraak te maken voor een vaccinatie. Vanuit dat oogpunt vind ik het prima uit te leggen dat Het Verlaat na 1 augustus alleen nog open gaat voor de jongeren tussen 12 en 18 jaar.”