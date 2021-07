Geen klokgelui meer bij Ichtuskapel in Sleeuwijk

SLEEUWIJK • De Nederlands Gereformeerde Kerk Sleeuwijk houdt officieel per 1 september op te bestaan.

Op zondag 6 juni werd voor het laatst het Woord van God verkondigd in de Ichtuskapel aan de Transvaal. De kerk telde op het laatst nog zo’n 30 leden uit onder andere Werkendam, Veen, Brakel, Nieuwendijk, Arkel en Almkerk.

Het onkruid tiert welig op het toegangspad naar de kerk en wie een blik naar binnen werpt bij de toegangsdeur treft een lege kerk aan. Het kerkgenootschap ontstond in 1967 na kerkelijke twisten in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Almkerk en Waardhuizen. Aanvankelijk voerde ze de naam Almkerk-Werkendam, totdat in 1978 een eigen kerk werd gebouwd aan het Transvaal in Sleeuwijk.

Stoppen

Rond de eeuwwisseling telde de gemeente nog zo’n 100 leden, zo vertelt Derk-Jan Kleingeld, die al vanaf de oprichting lid is van de kerk. “We wisten al meer dan een jaar dat we in 2021 zouden stoppen”, laat hij weten.

Landelijk heeft de Nederlands Gereformeerde Kerk zo’n 30.000 leden, in de gemeente Altena was Sleeuwijk als enige gemeente aangesloten bij dit kerkverband. Zelf heeft Kleingeld zich ingeschreven bij de Christelijk Gereformeerde Kerk in Gorinchem. In eerdere jaren werkte de kerk in Sleeuwijk samen met de Nederlands Gereformeerde Kerk in Gorinchem, maar die hield al in 2012 op te bestaan.

Beide gemeenten hadden Jan Willem Ploeg als predikant, totdat hij in 2011 op non-actief werd gesteld in Sleeuwijk en later in Gorinchem. Daarna werd een emeritus pastoraal werker gevonden die de gemeente begeleidde. De laatste jaren werden de diensten door gemiddeld twintig mensen bezocht.

Gesloopt

Pleuni den Hartog uit Almkerk laat namens de kerkenraad weten dat de Ichtuskapel is verkocht aan een projectontwikkelaar en gesloopt wordt. De overdracht wordt komende week getekend.

“De gesprekken om te stoppen als gemeente waren al langer gaande. We telden steeds minder leden. Ze werden ook steeds ouder, waardoor steeds minder mensen taken op zich konden nemen om door te gaan. We hadden bijvoorbeeld zes leden van 90 plus.”

Zelf is Den Hartog al twintig jaar kerkenraadslid. Stoppen lukte niet, omdat steeds geen vervanging werd gevonden. Ze heeft in 1978 zelf nog meegebouwd aan de Ichtuskapel. “Daarvoor kerkten we in de Wegwijzer (nu Altena College, red.), in de voormalige school aan de Tol en zelfs nog in katholieke kerk aan de Havenstraat in Werkendam”, zo kan ze zich nog herinneren.

Corona

Zelf heeft Den Hartog nog geen besluit genomen bij welke kerk ze zich nu aan wil sluiten. “Ik heb nog even geen onderdak gezocht, ik wil eerst alles goed afwikkelen. Bovendien kun je vanwege corona ook niet in elke kerk zomaar binnenlopen. Zelf konden we onze diensten al snel hervatten, omdat we met maar weinig leden meer waren en we voldoende ruimte hadden om anderhalve meter afstand te houden. We hadden voor iedereen een vaste plek.”

Inmiddels is de kerk leeggeruimd en zijn alle bruikbare spullen uit de inboedel geschonken aan enkele mensen die in Rijen een nieuwe Nederlands Gereformeerde Kerk willen beginnen.

“We kwamen bij toeval met hen in contact en zij waren enthousiast. Hoewel het heel verdrietig is dat de kerk ophoudt te bestaan is het fijn dat onze spullen daar een tweede leven krijgen. Na het leegruimen hebben we deze week met de koster nog een keer door de lege kerk gelopen, dat was wel even slikken. Het avondmaalstel willen we ook schenken, maar dat willen we persoonlijk gaan brengen.”

Zuid-Afrika

Door de verkoop van de Ichtuskapel houdt de gemeente geld over dat ze wil schenken aan diverse goede doelen. Eén van die goede doelen is een kerkje in Zuid-Afrika. Ook de kerkklok wordt na de sloop van het pand verscheept naar Zuid-Afrika. “In augustus maken we nog een boottochtje met alle leden om afscheid te nemen van elkaar.”

Met de sloop van de Ichtuskapel verdwijnt opnieuw een kerk uit het dorp Sleeuwijk. In april is de RK kerk Jozef Werkman aan de Rijksstraatweg gesloopt.