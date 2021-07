Meeuwense petitie voor veilige Dorpsstraat

MEEUWEN • De dorpsraad in Meeuwen vindt het tijd dat de Dorpsstraat eindelijk eens aangepakt wordt. Donderdag wordt daarvoor een petitie overhandigd aan wethouder Roland van Vugt.

Zo’n 130 van de in totaal 270 huishoudens in het dorp vinden dat de Dorpsstraat veiliger moet worden, vertelt dorpsraadvoorzitter Harm Redeker, die zelf ook aan deze weg woont.

De voetpaden moeten worden verbeterd, zodat ook ouderen met een rollator er met een gerust hart kunnen lopen en zonder dat ze van de stoep af en de straat op moeten vanwege een geparkeerde auto.

Snelheid omlaag

Ook het aantal parkeerplaatsen moet omhoog en bovenal moet de snelheid op de Dorpsstraat omlaag, bijvoorbeeld om schoolgaande kinderen veilig te kunnen laten oversteken richting basisschool De Ark.

“Je mag hier 30 kilometer per uur, maar ik denk dat hier regelmatig 60 tot 80 kilometer per uur gereden wordt”, zegt Redeker. “Daar wordt niet op gecontroleerd.”

De dorpsraad is al jaren bezig om de Dorpsstraat veiliger te krijgen. Nog onder de voormalige gemeente Aalburg werd de situatie al onder de aandacht gebracht, maar zonder concreet resultaat.

De Dorpsstraat zou onder oude regelgeving vallen en nog niet aan de beurt zijn voor verbetering.

Bloembakken

De bloembakken die eind 2018 bij wijze van proef bij het dorpshuis geplaatst werden staan er anno 2021 nog steeds, maar bieden weinig soelaas. “Mensen parkeren voor of achter die bloembakken met meer onoverzichtelijke situaties als gevolg”, ziet de voorzitter van de dorpsraad.

“De tijd van vooruitschuiven is voorbij, we willen samen met de gemeente een goed plan maken om de problemen van de Dorpsstraat in Meeuwen op te lossen”, staat in de petitie te lezen.

Die petitie wordt donderdag aangeboden aan kernwethouder Roland van Vugt. Hij heeft al toegezegd dat de straat aangepakt gaat worden, zegt Redeker. Hij heeft er vertrouwen in dat dat ook gaat gebeuren.

Contact is goed

“Het contact en de samenwerking met de gemeente is goed, maar de petitie laten we nog wel doorgaan. Soms heb je zo’n middel gewoon nodig om een probleem goed onder de aandacht brengen.”