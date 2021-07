Ook boeren uit Altena protesteren in Den Bosch

DEN BOSCH/ALTENA • Diverse boeren en loonwerkers uit Altena hebben op woensdag hun stem laten horen bij het provinciehuis in Den Bosch.

Een groot aantal boeren was aanwezig en arriveerde met de tractor. Vanuit Altena is aangesloten bij de groep uit Made en vandaaruit vertrokken 60 tractoren naar Den Bosch.

Onderweg sloten andere groepen aan en werd het een lange sliert aan voertuigen. Andere boeren kozen voor de auto.

Hartelijk ontvangen

De boeren zijn vervolgens hartelijk ontvangen op het provinciehuis met koffie, thee en worstenbroodjes. Er was een goed gesprek met Gedeputeerde Staten en Commissaris van de Koning Ina Adema.

Door de meewerkende houding van de provincie hebben de boeren voorlopig afgezien van de verdere acties die ze in petto hadden.

Gelijk behandeling

Het doel van het protest woensdag was om gelijke behandeling af te dwingen.

Alle boeren in moeten een Natuurbeschermingswetvergunning hebben en daarop wordt gehandhaafd. Momenteel is van de industrie maar 20 procent van de uitstoot in beeld, waardoor het aandeel van de landbouw ‘onevenredig groot’ lijkt, vinden de boeren.

“Daarbij wordt er ook nog steeds geen onderscheid gemaakt tussen de ‘groene’ stikstof van de boeren (NH3) en de ‘grijze’ stikstof van de industrie (NOX). De groene stikstof wordt op natuurlijke wijze afgebroken, dat geldt niet voor de grijze stikstof.”

WOB-verzoeken

Farmers Defence Force (FDF) heeft WOB-verzoeken ingediend om die bedrijven in beeld te krijgen. Onder het motto ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ is deze actie ingezet. Het is ook gedaan om aan te tonen dat de kritische depositiewaarde (KDW) ‘onhaalbaar’ is, aldus de actievoerders.