Foto’s en verhalen gezocht over 40 jaar christelijk jeugdwerk in Giessen-Rijswijk

GIESSEN/RIJSWIJK • Het christelijk jeugdwerk in Giessen-Rijswijk bestaat dit jaar 40 jaar en bij dat jubileum wordt stilgestaan met een reünie.

Hiervoor is de organisatie op zoek naar foto’s en verhalen van het jeugdwerk in de afgelopen 40 jaar. Wie foto’s en verhalen wil delen kan een berichtje sturen naar Chris van Tilborg (06-22507291) of Marlies Kant (06-41660731).

In 1981 is er vanuit de drie kerken in Giessen-Rijswijk gestart met het organiseren van gezamenlijke zondagavondactiviteiten in De Jager.