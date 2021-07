Eindshow Dance for Days Sleeuwijk een groot succes

De leerlingen van Dance for Days tijdens de show.

GORINCHEM/SLEEUWIJK • De eindshow van Dance for Days dansstudio, een dansschool in Sleeuwijk, was zaterdag een groot succes.

Na een hectisch jaar mochten de dansers het allereerste seizoen toch knallend afsluiten in het theater de Vijfzinnen in Gorinchem.

Ruim 80 leerlingen uit Altena hebben hieraan deelgenomen.

Trots

“We zijn ontzettend trots dat ondanks alles onze leerlingen een fantastische show hebben kunnen neerzetten voor een uitverkochte zaal”, laat Dance for Days weten.

Het thema van de show was: “When I grow up’.