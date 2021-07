College positief over ‘bomen van hoop’ in Altena

ALTENA • Als het aan het college ligt kunnen de eerste ‘bomen van hoop’ het komende plantseizoen in de gemeente Altena geplant worden.

Dat schrijven B&W in antwoord op vragen van het CDA.

Eerder had Progressief Altena, gesteund door Pauline van den Tol, het idee al geopperd. De bomen van hoop moeten een herinnering worden aan de coronapandemie en een plek om coronaslachtoffers te gedenken.

“Wel zullen wij nadrukkelijk in gesprek gaan met onze inwoners om aan te sluiten bij wat er in de kernen leeft”, schrijft het college aan het CDA. “Dit past in onze visie van een inclusieve samenleving en het centraal stellen van onze dorpen.”

CDA-raadsleden Otto van Breugel en Arno Bouman laten weten: “Het coronavirus heeft in elk dorp wonden geslagen. We zijn daarom erg blij dat het college en andere raadsfracties dit idee omarmen.”