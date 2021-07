Trekpontje over Bakkerskil opnieuw vernield

WERKENDAM • Voor de tweede keer in korte tijd is het trekpontje over de Bakkerskil, onderdeel van het Oostwaardpad in de gemeente Altena, doelwit geworden van vandalisme.

Voor de zoveelste keer zijn onderdelen van het pontje vernield en meegenomen.

“De vernielingen zijn ronduit nutteloos te noemen en zorgen voor veel overlast en teleurstelling zowel bij de beheerders als de vrijwilligers en natuurlijk de wandelaars”, zegt de Agrarische Natuur Vereniging (ANV) Altena Biesbosch, die het pontje samen met boeren beheert en onderhoudt.

Meer controleren

Boa’s gaan nu meer controleren en ook de wijkagenten en de boswachters van Staatsbosbeheer hebben hun medewerking toegezegd.

“Vrijwilligers houden regelmatig toezicht, maar beginnen er zo langzamerhand ook moedeloos van te worden”, aldus de ANV.

ANV hoopt dat er binnenkort weer overgevaren kan worden naar de grasdijk van de Karnemelkse polder en dat wandelaars weer van het landschap kunnen genieten.