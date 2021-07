Nieuwe fietskaart met routes rondom Gorinchem

GORINCHEM • Stichting Gorinchem Citymarketing heeft met de VVV en Route.nl een nieuwe uitgebreide fietskaart gemaakt met vijf ‘Toproutes’ rond Gorinchem.

De kaart bestrijkt een groot deel van de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden, West-Betuwe, Biesbosch en Bommelerwaard.

Op de fietskaart staan alle fietsknooppunten, pontjes, horeca en TOP’s in het rivierengebied om zelf een route samen te stellen. De mooiste routes zijn al uitgezet: de Waterlinieroute (56,8 km) langs forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Vestingdriehoekroute (26,3 km) langs de vestingen Gorinchem, Woudrichem en Loevestein, de Bloesem & Fruitroute (76,7 km) langs de idyllische Linge, de Biesboschroute (48,2 km) en de Polderroute (61,4 km) door de landelijke Alblasserwaard. De fietskaart is voor € 4,95 te koop bij de VVV en is in juni al 50 keer gekocht.

De populariteit van fietsen wordt steeds groter. In 2020 gingen 2,5 miljoen Nederlanders op fietsvakantie in eigen land en maakten 885.000 Nederlanders één of meer fietstrektochten in eigen land. Reden voor Gorinchem Citymarketing om het fietsen rond Gorinchem te promoten met de nieuwe fietskaart en (online) campagnes. Afgelopen maand verhuurde de VVV 125 fietsen, 240% meer dan in juni 2020. De fietsroutes zijn met ruim 30.000 page views in juni de best bekeken webpagina op www.mooigorinchem.nl.