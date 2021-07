Buitenconcert Kunst Na Strijd op 13 juli in Woudrichem

WOUDRICHEM • Woudrichems Muziekvereniging Kunst Na Strijd geeft op dinsdag 13 juli om 19:00 uur een buitenconcert bij ‘t Rondeel in Woudrichem.

Eindelijk zullen de klanken van het opleidingsorkest en het harmonieorkest weer te horen zijn. Dirigent, bestuur en leden hebben enorm veel zin in deze afsluiter. Deze avond zal er een vlot en gevarieerd programma gespeeld worden.

Uiteraard is iedereen welkom op ’t Rond, waar je zonder toegangsbewijs of coronapaspoort langs kunt komen. De toegang gratis. Wel worden de geldende coronamaatregelen in acht genomen.

