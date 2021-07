DORDRECHT/REGIO • Op vrijdag 2 juli is het themajaar ‘600 jaar Elisabethsvloed’ officieel van start gegaan met De Grote Feestelijke Reddingsdag van de Redders van Dordt.

Leerlingen uit groep 6 gingen met zelfgebouwde vlotten de rivier het Wantij op om evacués in veiligheid te brengen. Deze spectaculaire actie is onderdeel van het programma, waarmee de legendarische vloed van 1421 herdacht wordt. Het thema is gezien de stijgende zeespiegel actueler dan ooit.

Achtergrond

Dit jaar is het 600 jaar geleden dat de Sint Elisabethsvloed het zuidwesten van Nederland overspoelde. Met desastreuze gevolgen. Duizenden mensen verdronken of werden dakloos en hele dorpen verdwenen onder water. Eén van de ergste gebeurtenissen uit onze Vaderlandse geschiedenis was een feit.

Programma

Ruim 70 partners uit de gehele regio, van Slot Loevestein tot zee en van Rotterdam tot Noordwest Brabant, hebben een programma opgesteld met ruim 100 evenementen. Er is een grote variatie van concerten, tentoonstellingen, congressen, lezingen, films, wandel- en fietstochten, educatieve programma’s, designateliers, kunstwerken en tijdmachines.

Het themajaar (oorspronkelijk voorzien voor heel 2021) is vanwege de corona beperkingen doorgeschoven naar juli 2021 en loopt door tot en met september 2022.

De Sint Elisabethsvloed is niet alleen interessant voor historici. In 2021 zijn we nog steeds kwetsbaar als het water stijgt. Door klimaatverandering wordt de kans op een nieuwe overstroming reëler. En niet alleen in Nederland. De stijging van de zeespiegel wordt wereldwijd gevreesd.

Vaak wordt dan de hulp ingeroepen van Nederlandse waterbouwers. Twee van de vier grootste ter wereld komen uit het gebied dat gevormd werd door de Sint Elisabethsvloed. Ook bij de gevolgen van de klimaatcrisis en wat we daar als Nederlanders aan kunnen doen staan we in het themajaar uitgebreid stil.

Tenslotte vieren we de natuur die door de vloed is ontstaan, met als hoogtepunt de Biesbosch: het grootste zoetwatergetijdegebied van Europa. De Biesbosch en Haringvliet zijn samen uitgeroepen tot een van de mooiste natuurgebieden van Nederland: NLDelta.

Het gehele programma en achtergrondverhalen zijn te bekijken op www.600jaarelisabethsvloed.nl. De komende maanden worden het programma verder uitgebreid en verschijnen er regelmatig inspirerende Vlogs en Podcasts over het onderwerp en de evenementen.