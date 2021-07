Andel krijgt er 26 nieuwe woningen bij

ANDEL • Wethouder Hans Tanis heeft donderdag de symbolische eerste paal geslagen voor 26 nieuwe woningen in Andel.

De woningen staan straks in nieuwbouwwijk De Bronkhorst aan de straten Kroonsappel, Boerengroen en Roem van Altena.

Jansen Bouwontwikkeling bouwt een gevarieerd aanbod van woningen. Er komen achttien hoek- en tussenwoningen voor zowel starters als doorstromers, vier twee-onder-een-kapwoningen en vier levensloopbestendige woningen.

Grote vraag

“Naast de rijwoningen was het in eerste instantie de bedoeling om acht twee-onder-een-kapwoningen te bouwen. De vraag naar levensloopbestendige woningen was echter zo groot, dat we vier woningen hebben kunnen omzetten naar levensloopbestendige woningen”, vertelt Jeroen Jeukens, directeur van Jansen Bouwontwikkeling . “De verkoop is zeer succesvol verlopen.”

In eerdere bouwfasen op De Bronkhorst ontwikkelde Jansen Bouwontwikkeling al twaalf twee-onder-een-kapwoningen en zes hoek- en tussenwoningen.

Wethouder Tanis is tevreden met het gevarieerde aanbod.

Veel moeten bouwen

“Het is bekend dat we in Altena veel woningen moeten bouwen, zowel voor starters en voor doorstromers als voor gezinnen en senioren. Daar werken we hard aan, samen met onder andere projectontwikkelaars. Dit project bevat een prachtig gevarieerd aanbod binnen de koopmarkt en sluit zo ook aan bij de recent vastgestelde woonvisie. De prijs van 210.000 euro voor een tussenwoning laat zien dat we in Altena ook betaalbaar voor starters bouwen. Samen met de andere te bouwen woningen is dit een goede aanvulling voor deze nieuwbouwwijk in Andel.”