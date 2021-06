Arriva zoekt buurtbusvrijwilligers in Altena

ALTENA • De buurtbusverenigingen in Babyloniënbroek, Giessen, Sleeuwijk-Uppel, Hank en Dussen zoeken nieuwe leden.

Daarom is vervoerder Arriva in samenwerking met de gemeente Altena een wervingscampagne voor nieuwe chauffeurs gestart.

Op centrale plaatsen in Almkerk, Veen, Giessen-Rijswijk en Woudrichem vertelden buurtbusvrijwilligers afgelopen weekend over hun werk en probeerden zij inwoners van Altena enthousiast te maken om ook vrijwilliger te worden.

Wervingsactie deze week

Deze week is de wervingsactie in Werkendam, Sleeuwijk, Hank, Nieuwendijk en Dussen.

Op zaterdag 3 juli staat buurtbusvereniging Sleeuwijk-Uppel tussen 9:00 uur en 11:00 uur in Werkendam, op de kruising Hoogstraat/Plein en van 12:00 uur tot 14:00 uur in Sleeuwijk bij de Nieuwe Es.

Buurtbusvereniging Hank staat dezelfde dag tussen 9:00 uur en 11:00 uur in Hank bij supermarkt Jumbo en van 11:30 uur tot 13:30 uur in Nieuwendijk bij de Coop.

Eveneens op zaterdag 3 juli staat buurtbusvereniging Dussen van 9:30 uur tot 12:30 uur in Dussen op het Vrijheidsplein bij de Spar.

Geïnteresseerd?

Geïnteresseerden die graag als vrijwilliger voor één van de buurtbusverenigingen aan de slag zouden gaan, kunnen terecht op bovenstaande locaties óf maken hun interesse kenbaar door een mail met hun contactgegevens én de naam van de vereniging waarvoor interesse bestaat, te mailen aan de buurtbuscoördinator van Arriva Brabant: christian.villee@arriva.nl.

Vrijwilligers van de buurtbus worden ingezet als chauffeur en rijden zo’n één à twee dagen mee in de dienstregeling. Daarnaast worden ook regelmatig bestuursleden gezocht.

Enthousiaste inwoners

De zoektocht gaat uit naar enthousiaste inwoners, die een paar uur in de week tijd en zin hebben én in het bezit zijn van een B-rijbewijs. De maximale leeftijdsgrens voor rijdende vrijwilligers is 79 jaar.

Iedere buurtbus rijdt een reguliere dienstregeling. De vrijwilligers van de verenigingen zorgen dat die uitgevoerd wordt.

Wethouder Hans Tanis van de gemeente Altena onderstreept het belang van buurtbussen.

Grote waarde

“De inzet van buurtbussen is erop gericht om onze inwoners uit kleinere dorpen te verbinden met de bushaltes waar de reguliere grote bussen een dienst leveren naar de steden of met mobiliteitsknooppunten in de regio. Zo leveren de buurtbussen een belangrijke bijdrage aan de mobiliteit in Altena en Brabant. Het werk van de buurtbusvrijwilligers is dus voor veel inwoners van grote waarde.”