Spraakwater Ridders op Dussense basisschool

DUSSEN • De groepen 3, 4 en 5 van basisschool De Peppel in Dussen hebben deelgenomen aan het kunst- en natuurproject Spraakwater Ridders.

Een acteur van OOGPUNT, dat educatief theater maakt voor alle mogelijke soorten Nederlandse scholen in Nederland én wereldwijd, vertelde met veel humor een ridderlijk verhaal over niet te lang douchen, plastic soep, wat er in de wc mag en over tegels eruit en planten erin.

De Dussense leerlingen namen met veel plezier deel aan een riddertoernooi met bijpassende spelen. Samenwerken en omgaan met winst en verlies stond hierbij centraal.