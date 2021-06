Renze Bergsma voorgedragen als nieuwe burgemeester van Coevorden

WOUDRICHEM • Renze Bergsma is voorgedragen om de nieuwe burgemeester van de gemeente Coevorden te worden.

De gemeenteraad heeft dinsdagavond de keuze voor de Woudrichemmer uitgesproken.

"Zeer vereerd met deze voordracht! Heel veel zin om voor deze prachtige gemeente aan de slag te mogen gaan!", laat Bergsma op Twitter weten.

De CDA'er was eerder gedeputeerde in de provincie Noord-Brabant en tien jaar lang wethouder en locoburgemeester in de voormalige gemeente Woudrichem.

"Renze Bergsma heeft een duidelijke visie op het functioneren van het openbaar bestuur in relatie met de samenleving. Ook op het gebied van bestuurlijke samenwerking, openbare orde en veiligheid heeft hij laten zien over voldoende kennis en ervaring te beschikken om op basis daarvan adequaat te kunnen handelen", schrijft de gemeente Coevorden op haar website over de voordracht.

Goede balans

"Hij weet wat er speelt, kan daarop reflecteren en zet dat vervolgens in om tot resultaten te komen. Aan de vertrouwenscommissie heeft hij duidelijk gemaakt een goede balans aan te kunnen brengen in het daadkrachtig opereren en leggen van verbinding tussen partijen."

Als bestuurder en als mens komt hij over als iemand die oprecht is en rust uitstraalt, staat verder te lezen. "Deze kandidaat heeft een persoonlijkheid waarmee hij op een, bij Coevorden passende wijze, weet te verbinden; met empathie als vanzelfsprekend en daadkrachtig waar nodig."

Het is de bedoeling dat Bergsma begin oktober te installeren als burgemeester.